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        Haberler Gündem Rize'de karton yüklü TIR'ın dorsesi yandı - Güncel haberler

        Rize'de karton yüklü TIR'ın dorsesi yandı

        Rize'de karton yüklü TIR'ın dorsesinde çıkan yangın hasara yol açtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 22:09 Güncelleme: 13.08.2024 - 22:09
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        Karton yüklü TIR'ın dorsesi yandı
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        Karadeniz Sahil Yolu'nda Artvin yönüne giden Giorgi Kedelidze idaresindeki Gürcistan plakalı karton yüklü TIR'ın dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Sürücünün yol kenarına park ettiği aracın dorsesindeki yangının büyümesi üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

        Bir süre trafiğe kapatılan yolda ulaşım, TIR'ın kaldırılmasıyla normale döndü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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