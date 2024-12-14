Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Rize'de denizde hortum | Son dakika haberleri

        Rize'de denizde hortum, kar ve dolu yağışı

        Rize'de şiddetli fırtına ile birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı hakim olurken, denizde de hortum oluştu. Pazar ilçesinde ise dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Havayolu seferleri de iptal edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 13:35 Güncelleme: 14.12.2024 - 13:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de denizde hortum
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Şiddetli fırtınanın etkili olduğu Rize'de yüksek kesimlerde kar yağışı hakim olurken, denizde de hortum çıktı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından dün öğle saatlerinde başlayan fırtına Rize merkez ve sahil ilçelerinde etkisini sürdürürken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı yaşandı.

        .png
        .png

        Pazar ilçesinde ise önce dolu yağışı yaşanırken ardından dolu yerini kar yağışına bıraktı. Yine Pazar ilçesi açıklarında denizde hortum görüldü.

        Öte yandan Rize Artvin Havalimanı'nda da hava muhalefeti nedeniyle saat 16.00'a kadar olan bütün uçuşlar iptal edildi.

        .png
        .png
        .png
        .png
        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #rize haberleri
        #Hortum
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çiçekçiyi tek yumrukla öldürmüştü! İşte istenen ceza
        Çiçekçiyi tek yumrukla öldürmüştü! İşte istenen ceza
        Dalgalar binayı salladı! 8 katlı apartman tahliye edildi
        Dalgalar binayı salladı! 8 katlı apartman tahliye edildi
        2026 Dünya Kupası yolundaki rakiplerimiz...
        2026 Dünya Kupası yolundaki rakiplerimiz...
        Anne ve 3 çocuğu ölmüş, 22 kişi zehirlenmişti! Flaş gelişme
        Anne ve 3 çocuğu ölmüş, 22 kişi zehirlenmişti! Flaş gelişme
        Şam’da Büyükelçilik Yeniden Açılıyor
        Şam’da Büyükelçilik Yeniden Açılıyor
        MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii paylaşımı
        MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii paylaşımı
        Güney Kore Devlet Başkanı görevden alındı!
        Güney Kore Devlet Başkanı görevden alındı!
        "Bizi engelleyemezler"
        "Bizi engelleyemezler"
        Aylar sonra ilk fotoğraf
        Aylar sonra ilk fotoğraf
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        Feci kaza! Tankere çarptı!
        Feci kaza! Tankere çarptı!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Bir 'sen benim kim olduğumu biliyorsun' vakası daha!
        Bir 'sen benim kim olduğumu biliyorsun' vakası daha!
        Zehirli yeşil elbiselerden yanan taraklara...
        Zehirli yeşil elbiselerden yanan taraklara...
        Yoğun kar var!
        Yoğun kar var!
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi
        Yeni yıla umutla başlamak isteyenlerin çiçeği...
        Yeni yıla umutla başlamak isteyenlerin çiçeği...
        Ülke ülke en çok kullanılan soyadları
        Ülke ülke en çok kullanılan soyadları
        En iyi 5 Christopher Nolan filmi
        En iyi 5 Christopher Nolan filmi
        Arkadaşının aşkını fotoğraflaması konuşuldu
        Arkadaşının aşkını fotoğraflaması konuşuldu
        Habertürk Anasayfa