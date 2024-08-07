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        Haberler Magazin Rıza Kocaoğlu: Çok yalnızım - Magazin haberleri

        Rıza Kocaoğlu: Çok yalnızım

        Rıza Kocaoğlu, bir kadınla Cihangir'de görüntülendi. Kocaoğlu, gazetecilerin yanındaki kadın arkadaşını sorması üzerine sevgilisi olmadığını ifade edip, "Ben çok yalnızım, sizi öptüm" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2024 - 08:15 Güncelleme: 07.08.2024 - 08:15
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        • 1

          Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Rıza Kocaoğlu, yeni sevgilisi olduğu iddia edilen bir kadınla Cihangir'deki bir mekânda eğlendi.

        • 2

          "BİZ KARDEŞİZ"

          Geçtiğimiz haftalarda Rıza Kocaoğlu'nun da yer aldığı bir projenin basın röportajında Tuba Büyüküstün'ün Seda Bakan'a olan bakışları gündem olmuştu. Mekân çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kocaoğlu, konuyla ilgili konuştu ve şunları söyledi: Biz hepimiz çok iyi arkadaşız. Orada biraz şakalaştık. Seda da Tuba da birbirini çok seviyorlar. Asla yazıldığı gibi bir durum yok. Biz kardeşiz.

        • 3

          "YALNIZIM"

          Yanındaki kadın arkadaşıyla ilgili sorulara da yanıt veren Rıza Kocaoğlu; "Ben çok yalnızım sizi öptüm" diyerek sevgilisinin olmadığını ifade etti.

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