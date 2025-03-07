Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        65
        Fenerbahçe
        FB
        61
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        47
        Beşiktaş
        BJK
        44
        ikas Eyüpspor
        EYP
        40
        Göztepe
        GÖZ
        36
        Rams Başakşehir
        İBFK
        36
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        33
        Trabzonspor
        TS
        32
        Gaziantep FK
        GFK
        32
        Kasımpaşa
        KSM
        32
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        31
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        30
        Tümosan Konyaspor
        KON
        28
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        24
        Net Global Sivasspor
        SVS
        24
        Bellona Kayserispor
        KYS
        24
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        13
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Diğer Güreş Rıza Kayaalp'e 4 yıl men cezası! - Diğer Haberleri

        Rıza Kayaalp'e 4 yıl men cezası!

        Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp'e yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 4 yıl men cezası verildi.  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 00:41 Güncelleme: 07.03.2025 - 00:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rıza Kayaalp'e 4 yıl men!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp’e ağrılarını dindirmek için kamp hazırlığında kullandığı madde nedeniyle 4 yıl men cezası verildi. CAS ADD, Türk güreşçi Rıza Kayaalp'in yasaklı madde kullanımından dolayı ADRV işlemiş olduğunu doğruladı ve kendisine 4 yıl men cezası verdi.

        28 Mayıs 2024 tarihinden itibaren elde edilen tüm sonuçların diskalifiye edilmesi kararı da alınırken, Rıza Kayaalp bu konuda açıklama yaptı.

        36 yaşındaki şampiyon sporcu ceza bildiriminin kendisine de ulaştığını söylerken, hukuk mücadelesini sürdüreceğini belirtti ve şöyle konuştu:

        KAYAALP: HİÇBİR MADALYAMDA HAKSIZ BİR BAŞARI YOK

        “Ben aslında güreşi bırakmış bir sporcuyum, birileri uğraşıyor. Maçtan önce de değil. Kampta hazırlanırken sakatlıktan dolayı ağrılarımı dindirmek için kullandığım bir ilaç. Tedavi sürecinde bana yazılan reçeteyi spor hekimime yazılı ve sözlü şekilde danışarak spor kariyerimin verdiği profesyonel bilinçle tedavi sürecine başladım. Bunun sonucunda Dünya Güreş Birliği (UWW) yetkilileri tarafından spor müsabakalarına katılmam tedbiren geçici olarak askıya alındı. Temiz spor kariyerimin maruz kaldığı bu mağduriyet için hukuk mücadelemize başlamış bulunmaktayız. Hiçbir madalyamda haksız bir başarı yok. Ama sona geldiğim spor kariyerimde neden benimle uğraşıyorlar anlamadım” ifadelerini kullandı.

        Kayaalp, ''vücuda ek enerji sağlayıcı madde kullanmasının'' tespit edilmesi nedeniyle spor müsabakalarından geçici olarak men edilmişti. Kayaalp, bu nedenle Paris Olimpiyatları’na da katılamamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kişisel hesaplar peşinde asla değiliz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kişisel hesaplar peşinde asla değiliz
        Fenerbahçe turu zora soktu!
        Fenerbahçe turu zora soktu!
        Çay ocağına silahlı saldırı: 5 yaralı
        Çay ocağına silahlı saldırı: 5 yaralı
        Trump: Rusya ve Ukrayna ile ilerleme kaydettik
        Trump: Rusya ve Ukrayna ile ilerleme kaydettik
        "Bu maçın tek sorumlusu Mourinho'dur!"
        "Bu maçın tek sorumlusu Mourinho'dur!"
        "Tur henüz bitmedi"
        "Tur henüz bitmedi"
        Bakan Fidan, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı ile basın toplantısı düzenledi
        Bakan Fidan, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı ile basın toplantısı düzenledi
        Kalbi durdu, 1 saatte hayata döndürüldü!
        Kalbi durdu, 1 saatte hayata döndürüldü!
        Zelenskiy: Rusya'nın bizi aldatmadığını hissetmemiz gerekiyor
        Zelenskiy: Rusya'nın bizi aldatmadığını hissetmemiz gerekiyor
        Ece Gürel’in kıyafetleri inceleme altına alındı
        Ece Gürel’in kıyafetleri inceleme altına alındı
        Putin: Bazıları Napolyon'un seferlerinin sonunu unutuyor
        Putin: Bazıları Napolyon'un seferlerinin sonunu unutuyor
        İşte Türkiye Kupası'ndaki çeyrek final eşleşmeleri!
        İşte Türkiye Kupası'ndaki çeyrek final eşleşmeleri!
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Polisi öldüren talimat: Sık lan buna!
        Polisi öldüren talimat: Sık lan buna!
        ABD'li Bakan yayına alnında 'haç' işaretiyle çıktı
        ABD'li Bakan yayına alnında 'haç' işaretiyle çıktı
        Kadınlar erkeklerden 5.3 yıl daha uzun yaşıyor
        Kadınlar erkeklerden 5.3 yıl daha uzun yaşıyor
        İnsansız teknolojilerde ortaklık!
        İnsansız teknolojilerde ortaklık!
        Emekli ikramiyesi artırılacak mı? Zam için gözler Meclis'te
        Emekli ikramiyesi artırılacak mı? Zam için gözler Meclis'te
        "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"
        "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"
        "Cenazeme gelmeyecek"
        "Cenazeme gelmeyecek"
        Habertürk Anasayfa