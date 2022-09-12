Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde grekoromen stil 60 ve 130; kadınlar 55 ve 62 kiloda elemeler yapıldı.

Grekoromen stil 130 kiloda Ukraynalı Oleksandr Chernetskyy ile yaptığı ikinci tur müsabakasını 5-1 kazanan Rıza Kayaalp, çeyrek finalde Alin Alexuc'u rahat bir şekilde 8-0 teknik üstünlükle geçti.

Yarı finalde Özbek Muminjon Abdullaev'i 5-3 mağlup eden Rıza, yarın finalde İranlı Amin Mirzazadeh ile karşı karşıya gelecek.

Rıza Kayaalp, altın madalya kazanması halinde 5. kez dünya şampiyonluğu yaşayan ilk Türk güreşçi olacak.

ELVIRA REPESAJ MÜSABAKASINA ÇIKACAK

Grekoromen stil 60 kiloda mücadele eden Kerem Kamal, ilk turda Özbek Ilkhom Bakhromov'u 9-0 teknik üstünlükle, ikinci turda da İranlı Mehdi Seifollah Mohsen Nejad'ı gerideyken tuşla yenmeyi başardı. Son Avrupa şampiyonu milli güreşçi, çeyrek finalde Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya alan dünya şampiyonu Japon Kenichiro Fumita'ya 6-3 yenildi.

Kadınlarda ise 55 kiloda Elvira Kamaloğlu, ilk turda son olimpiyat şampiyonu Mayu Mukaida'ya teknik üstünlükle mağlup oldu.

62 kiloda ilk maçında İsrailli Nataliia Shafir Mazur'u teknik üstünlükle mağlup eden Yağmur Çakmak, ikinci turda Ukraynalı Ilona Prokopevniuk'a tuşla yenildi.

Milli güreşçilerden Elvira Kamaloğlu, Japon Mukaida finale yükseldiği için repesaj hakkı elde ederken, Kerem Kamaloğlu ve Yağmur Çakmak elendi.

Grekoromen stil 60 ve 130; kadınlar 55 ve 62 kiloda repesaj ve madalya müsabakaları yarın yapılacak.