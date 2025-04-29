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        Rıza Çalımbay'dan Galatasaray açıklaması!

        Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacakları maçı değerlendiren Sivasspor Teknik direktör Rıza Çalımbay, "Bizim Galatasaray'dan puan almamız için çok çalışmamız gerekiyor. Antalya maçında oynadığımız oyunun en az 2-3 kat üstüne çıkmamız gerekiyor ki oradan puanlarla dönelim" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 12:37 Güncelleme: 29.04.2025 - 12:37
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        Rıza Çalımbay'dan G.Saray açıklaması!
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        Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında 3 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Sivasspor, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen idman, düz koşu ile başladı. Isınma hareketleriyle devam eden antrenman, 5'e 2 top kapma çalışması ve yarım sahada çift kale maçla tamamlandı.

        Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, geride kalan haftada 2-0 kazandıkları Antalyaspor maçını değerlendirerek sözlerine başladı. Çalımbay, "Bizim için Antalya maçı çok önemliydi ve çok iyi oynadık. Maçın başından sonuna kadar takım gerçekten mükemmel oynadı. İyi bir skorla da maçımızı bitirdik, bundan dolayı çok mutluyuz" cümlelerine yer verdi.

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        "3 İHTİMALLİ BİR MAÇ OLACAK"

        Galatasaray deplasmanında oynamanın zorluğundan bahseden tecrübeli teknik adam, "Müthiş bir taraftar olacağı belli. Çünkü şampiyonluğa giden bir takım. Zaten ligin bitimine de az kaldı. İyi bir takımla oynayacağız. 3 ihtimalli bir maç olacak. Bizim Galatasaray’dan puan almamız için çok çalışmamız gerekiyor. Antalya maçında oynadığımız oyunun en az 2-3 kat üstüne çıkmamız gerekiyor ki oradan puanlarla dönelim. Bizim zaten buna ihtiyacımız var. Mutlaka oradan puan yada puanlar almamız gerekiyor. Oynadığımız oyunun çok üstüne çıkmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

        "SAKATIMIZ YOK"

        Takımda sakat futbolcunun olup olmadığıyla alakalı gelen bir soruya da Çalımbay, "Şu anda yok gibi. Ufak tefek sakatlarımız var. Öyle sıkıntılı durumda olan yok ama oynamayacak arkadaşlarımız olursa tabii ki dinlendireceğiz. Biz geldiğimizden beri hep final maçı oynuyoruz. Haftaya da Bodrum FK ile oynayacağız. En ufak sakatlığı olanı bile Galatasaray maçına götürmeyeceğiz. Şu anda da sakatımız yok" yanıtını verdi.

        "BÜTÜN MAÇLARI KAZANMAK İSTİYORUZ"

        Rıza Çalımbay, küme düşme hattında 3 takımın 34 puanının olduğunun hatırlatılması üzerine, "Biz bütün maçları kazanmak istiyoruz, başka bir sıkıntımız yok. Önemli olan maçlarımızı kazanmak. Rakipler de bizim gibi stresli günler yaşayacak. Ne olursa olsun kazanmak için ne gerekiyorsa hepsini yapacağız. Özellikle Bodrum FK maçındaki önemli olan şey taraftar. O maça taraftarın yüzde 100 gelmesi, takımı desteklemeleri gerekiyor. Ne olursa olsun, bütün Sivaslıların o maça gelmelerini çok istiyoruz. Destek çok önemli. Bizim de desteğe ihtiyacımız var. Bundan önce çok güzel şeyler yaptığımız taraftarımızla beraber aynı şekilde bu maçlara da gelmelerini istiyoruz. Onların da desteğiyle o maçı yenersek yolumuz tamamen açılır" değerlendirmesinde bulundu.

        "HERKES STRESTEN UZAKLAŞMAK İSTER"

        Tecrübeli çalıştırıcı, düşme potasında yer alan takımların bir an önce stresten uzaklaşmak istediğini vurgulayarak, "Biz nasıl mücadele ediyorsak diğer takımlar da ediyor. Biz sadece kendi işimize bakıyoruz, kendi maçımıza bakıyoruz" diye konuştu.

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