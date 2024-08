Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş açıklaması!

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran deneyimli teknik direktör Rıza Çalımbay, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

"SADECE BEŞİKTAŞ'TA OYNADIM, BAŞKA BİR TAKIMA GİTMEDİM"

Beşiktaş'ta hayal ettiği her şeyi gerçekleştirdiğini söyleyen Rıza Çalımbay, "Her şeyden önce ben işimi çok seviyorum. Futbolcuyken de istikrarlı bir şekilde gittim. Sadece Beşiktaş'ta oynadım. Başka bir takıma gitmedim. Orada 20 sene futbol oynadım. 6 tane şampiyonluk gördüm, bir sürü kupalar kazandım, takım kaptanlığı yaptım. Gerçekten mükemmel geçti. Beşiktaş'ta hayal ettiğim her şeyi gerçekleştirdim" ifadelerini kullandı.