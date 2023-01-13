Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Uğur Çiftçi'nin Galatasaray'a transferi için açıklamalarda bulundu.
Yayıncı kuruluşa konuşan Rıza Çalımbay, Uğur Çiftçi'nin Galatasaray'a gideceğini duyurdu.
Tecrübeli teknik adam, "Uğur Çiftçi'nin Galatasaray'a transferi büyük ihtimalle bitecek. Hayırlısı olsun. Emre Taşdemir ve olabilirse Yusuf Demir'i konuştuk.'' ifadelerini kullandı.
Açıklamalarına devam eden Rıza Çalımbay, "Uğur Çiftçi, Sivasspor'a çok emek verdi. Böyle bir teklif geldiğinde neticede çok büyük bir takıma gidecek. Onun da gitmek istemesi gayet normal bir şey." dedi.