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Cem Yılmaz'a vergi teşekkürü

İstanbul Vergi Dairesi Başkanı sayın Rıza Bilgiç, Cem Yılmaz'a "Teşekkür Belgesi" takdim etti. O anları takipçileriyle paylaşan Yılmaz, "İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Rıza Bilgiç'in nazik ziyareti beni mutlu etti. Gururlandım" ifadelerini kullandı

Giriş: 21.12.2022 - 17:15 | Güncelleme: ABONE OL
Rıza Bilgiç'ten Cem Yılmaz'a vergi teşekkürü - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Sosyal medya hesabından sık sık günlük hayatından kesitler yayınlayan Cem Yılmaz, yeni bir paylaşımda bulundu.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Rıza Bilgiç, vergisini düzenli ödeyen Cem Yılmaz'ı ofisinde ziyaret ederek 'Teşekkür Belgesi' takdim etti.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Rıza Bilgi&ccedil; ve komedyen Cem Yılmaz
İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Rıza Bilgiç ve komedyen Cem Yılmaz

O anı takipçileriyle paylaşan Cem Yılmaz, "İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Rıza Bilgiç bana 'Teşekkür Belgesi' takdim etti. Nazik ziyareti beni mutlu etti. Gururlandım..." ifadelerini not düştü.

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