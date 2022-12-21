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HaberlerMagazinRıza Bilgiç'ten Cem Yılmaz'a vergi teşekkürü - Magazin haberleri
Cem Yılmaz'a vergi teşekkürü
İstanbul Vergi Dairesi Başkanı sayın Rıza Bilgiç, Cem Yılmaz'a "Teşekkür Belgesi" takdim etti. O anları takipçileriyle paylaşan Yılmaz, "İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Rıza Bilgiç'in nazik ziyareti beni mutlu etti. Gururlandım" ifadelerini kullandı
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Rıza Bilgiç'ten Cem Yılmaz'a vergi teşekkürü - Magazin haberleri/riza-bilgic-ten-cem-yilmaz-a-vergi-tesekkuru-magazin-haberleri-3549369-magazin
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