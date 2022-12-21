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Sosyal medya hesabından sık sık günlük hayatından kesitler yayınlayan Cem Yılmaz, yeni bir paylaşımda bulundu.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Rıza Bilgiç, vergisini düzenli ödeyen Cem Yılmaz'ı ofisinde ziyaret ederek 'Teşekkür Belgesi' takdim etti.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Rıza Bilgiç ve komedyen Cem Yılmaz

O anı takipçileriyle paylaşan Cem Yılmaz, "İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Rıza Bilgiç bana 'Teşekkür Belgesi' takdim etti. Nazik ziyareti beni mutlu etti. Gururlandım..." ifadelerini not düştü.