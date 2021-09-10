Riva'da kritik zirve! Başkan Nihat Özdemir ile Şenol Güneş görüşecek! Milli Takım için beş aday var!

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında deplasmanda Hollanda'ya 6-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımında gözler Şenol Güneş'e dönmüştü. Maçın ardından açıklamalar yapan Güneş istifa sorusuna "Sahaya çıkan yönetim değil. Bir düzen var Türkiye'de. Alırken yalvarıyorsun, aldıktan sonra hakaret ediyorsun. Kararı alırken çalıştığınız kurum var, onunla konuşup karar alırsınız" demişti. TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Güneş, dün bir araya gelmiş ve kritik zirve yaklaşık iki saat sürmüştü. Görüşmeden herhangi bir ayrılık kararı çıkmamış ve taraflar yeniden görüşmek üzere ayrılmıştı.

TARAFLAR BUGÜN BİR ARAYA GELİYOR

Durum değerlendirmesi yapılan zirvede Nihat Özdemir'in yayın ihalesiyle ilgili bir toplantıya katılmak için iki saatin ardından ayrılmak durumunda kaldığı öğrenilirken tarafların bugün yeniden bir araya geleceği belirtildi.

TAZMİNAT 15 MİLYON TL

Tecrübeli çalıştırıcı istifa etmez ve Güneş'le yollar ayrılırsa TFF 15 milyon TL tazminat ödeyecek. Bu durumda Milli Takım'ın Norveç, Letonya, Cebelitarık ve Karadağ'la oynayacağı maçlar için yeni bir teknik direktör arayışları başlayacak. Norveç ve Letonya maçları bundan yaklaşık 1 ay sonra oynanacak!

BİRİNCİ SENARYO YERLİ

Kulislerde konuşulanlara göre Şenol Güneş'le yolların ayrılması durumunda TFF'nin planlarında iki farklı senaryo var. Bunlardan ilki Milli Takım'ı dört maçlığına yerli bir teknik direktöre emanet etmek. Gemiyi limana sorunsuz yanaştırmak isteyen TFF'nin ilk seçeneği ise daha önce Milli Takım deneyimi bulunan Mustafa Denizli. Efsanesi olduğu Altay'la sezon başında yeniden anlaşan tecrübeli çalıştırıcıyla anlaşılamaması durumunda masadaki diğer isimler ise Rıza Çalımbay ile Okan Buruk..

Okan Buruk'un sağlık sorunları nedeniyle çalışmayı düşünmemesi ve bu süreçte dinlenmek istemesi bu ihtimalin gerçekleşmesine engel oluyor. Okan Buruk lige verilen arada Alanyaspor ve Göztepe'den teklif alırken bunları kabul etmemişti. Yerli konusunda Rıza Çalımbay da öncelikli olarak kuliste konuşulan bir isim. Hem tecrübesi ve bilgi birikimi hem de Sivasspor'daki istikrarı ve başarısı Çalımbay'ı da gündeme getirdi.

İKİNCİ SENARYO YABANCI

Kulislerde TFF'nin dört maçlık değil de daha uzun vadeli bir karar alabileceği de konuşuluyor... Daha önce milli takımlarda tecrübesi bulunan bir yabancı teknik adama emanet ederek yeni bir yapılanmaya gitmeyi de ihtimaller dahilinde tutan TFF'nin bu senaryoda ise iki adayı bulunuyor. Bunlardan ilki Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü olarak Dünya Kupası kazanan Joachim Löw...

EURO 2020'nin ardından görevinden ayrılan Löw'le anlaşılamaması durumundaki alternatifi ise hem Almanya hem de ABD ile Milli Takım tecrübesi bulunan diğer yandan ABD'nin futboldaki atılımında da yönetici kademesinde çalışmış olan Jürgen Klinsmann... 57 yaşındaki çalıştırıcı son olarak Hertha Berlin'de 10 maçlık bir görevi üstlenmiş, sonrasında ise dinlenmeye geçmişti.