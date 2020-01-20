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Rise of Empires: Ottoman ne zaman başlıyor? Rise of Empires: Ottoman'da Fatih Sultan Mehmet...

Rise of Empires: Ottoman, Netflix üzerinden izleyici ile buluşmak için gün sayıyor. Osmanlı'nın en önemli padişahlarından birisi olan ve İstanbul'u fetheden Yavuz Sultan Selim döneminin anlatılacağı dizinin oyuncu kadrosunda önemli isimler yer alıyor. İşte Rise of Empires: Ottoman dizisi ne zaman başlayacak?

20.01.2020 - 14:58 | Güncelleme:
Rise of Empires: Ottoman

Rise of Empires: Ottoman, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişi döneminin en önemli olayı İstanbul'un fethini anlatmaya hazırlanıyor. Netflix, ilk Türk dizisi olarak Hakan: Muhafız'ın ardından Atiye dizisini de 2019'un son günlerinde izleyici ile buluşturmuştu. Yayınlanan fragmanı ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üstüne çeken Rise of Empires: Ottoman dizisinin dili İngilizce olacak. İşte Rise of Empires: Ottoman dizisi ile ilgili detaylar...

RISE OF EMPIRES: OTTOMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK? KAÇ BÖLÜM?

24 Ocak 2019 Cuma günü saat 11'den itibaren Netflix üzerinden yayında olacak Rise of Empires: Ottoman dizisi toplam 6 bölümden oluşacak.

RISE OF EMPIRES: OTTOMAN FRAGMANI

RISE OF EMPIRES: OTTOMAN OYUNCULARI KİMLER? FATİH SULTAN MEHMET...

Rise of Empires: Ottoman dizisinde Fatih Sultan Mehmet'i Cem Yiğit Üzümoğlu canlandırıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Tuba Büyüküstün, Birkan Sokullu, Selim Bayraktar, Osman Sonant, Damla Sönmez, Tolga Tekin ve Ushan Çakır gibi önemli isimler yer alıyor.

RISE OF EMPIRES: OTTOMAN DANIŞMALARI

Rise of Empires: Ottoman, Osmanlı İmparatorluğu'nun önemli padişahlarından birisi olan ve İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'in dönemini ekranlara taşıyacak. Prof. Celal Şengör ve Dr. Emrah Safa Gürkan danışmalarının arasında yer aldığı Rise of Empires: Ottoman dizisinin yapımcılığını STXtv ve Karga Seven şirketleri üstlendi.

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