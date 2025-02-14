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        Haberler Dünyadan Rihanna silahlı saldırıdan yargılanan sevgilisi ASAP Rocky'nin duruşmasına iki çocuğuyla birlikte katıldı - magazin haberleri

        Rihanna sevgilisi ASAP Rocky'nin duruşmasına iki çocuğuyla birlikte katıldı

        Rihanna, silahlı saldırıdan yargılanan ve suçlu bulunması halinde 24 yıla kadar hapis cezası alabilecek sevgilisi ASAP Rocky'nin son duruşmasına iki çocuğuyla birlikte gitti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2025 - 10:11 Güncelleme: 14.02.2025 - 10:15
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        • 1

          Rihanna, silahlı saldırı suçlamasıyla yargılanan sevgilisi ASAP Rocky'nin duruşmalarında hep yanında hazır bulundu. Ünlü şarkıcı, son duruşmaya ise bu kez iki çocuğuyla birlikte katıldı.

        • 2

          Yağmurlu havada çocukları RZA (3) ve Riot (2) ile adliye binasına giden Rihanna, kendisine mikrofon uzatan basın mensuplarına açıklama yapmadı. Bir çocuğunu kendisi kucağında taşırken, diğer çocuğu bakıcısının kucağında mahkeme salonuna girdi.

        • 3

          Rihanna, her iki oğluna da mahkeme için ceket giydirmeyi seçti. Küçük Riot, duruşma boyunca Rihanna'nın kucağında oturdu. Arada huysuzlandığında ünlü şarkıcı, oğlunun karnını okşadı ve onu ileri geri salladı. Kulağına fısıldadı ve meşgul olması için ona renkli bir kitap verdi.

        • 4

          Gerçek adı Rakim Mayers olan rapçi ASAP Rocky, ASAP Relli adıyla da bilinen eski arkadaşı Terrell Ephron'u dövme, ona silah çekme ve hatta silahla vurma iddiasıyla yargılanıyor. Rocky iddiaları reddetti; avukatı Joe Tacopina, Ephron'u vurmuş olamayacağını çünkü olayı gösterdiği iddia edilen bir videoda elindeki silahın kuru sıkı olduğunu söyledi.

        • 5

          Rihanna, Rocky'ye desteğini göstermek için birçok kez mahkemeye salonunda hazır bulundu. Davacı Ephron ile avukat Tacopina, mahkeme kürsüsünde sık sık tartışma içine girdi.

        • 6

          Davanın ne zaman sonuçlanacağı henüz bilinmiyor. Yarı otomatik ateşli silahla iki saldırıdan suçlu bulunması halinde Rocky, 24 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

          ASAP Rocky, 2022'de Rihanna ile birlikte Barbados seyahatinden dönerken Los Angeles Havaalanı'nda tutuklanmıştı. Suçlamaları reddetmiş ve kefaletle serbest bırakılmıştı.

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