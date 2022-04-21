550 BİN DOLARLIK KEFALET



Mayers, gözaltına alınmasından kısa bir süre sonra 550 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı. Mayers'in avukatı Alan Jackson, ünlü şarkıcının gözaltına alındığını doğruladı ancak konu hakkında ayrıntılı bilgi vermedi. Saldırının mağduru, polise, iki kişiyle yürüyen Mayers'in sokakta tabancayla kendisine yaklaştığını söyledi. Polis raporlarında, Mayers'in mağdura üç dört el ateş ettiği ve kurşunlardan birinin mağdurun sol elini sıyırdığı bilgisi yer aldı.



Mayers 17 Ağustos'ta mahkemeye çıkacak.