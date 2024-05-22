Rihanna'nın bin dolarlık çorap ayakkabısı
İlginç stiliyle dikkat çeken Rihanna, bu defa bin dolar değerindeki çorap görünümlü botuyla şaşırttı
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Başarılı bir yeni tarz mı, yoksa saçma bir tercih mi? Rihanna çok konuşulacak çorap görünümlü ayakkabılarıyla objektiflere yansıdı.
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Önceki gün New York'ta görüntülenen Rihanna, başta çorapla sokakta yürüyormuş gibi algılandı, ancak dikkatli bakınca ayağındakinin çorap değil, çorap görünümlü ayakkabı olduğu anlaşıldı.
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Dikkatli bakınca, Rihanna'nın botunun içinde gerçek çorapları olduğu görüldü.
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Barbadoslu şarkıcının ayağında taşıdığı botların bin dolar değerinde olduğu öğrenildi.
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2 yaşında RZA ve 9 aylık Rior adında iki çocuğu olan Rihanna, çocuklarının babası ASAp Rocky ile önceki hafta Anneler Günü yemeği yerken görülmüştü.