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        Haberler Dünyadan Rihanna'nın bin dolarlık çorap ayakkabısı - Magazin haberleri

        Rihanna'nın bin dolarlık çorap ayakkabısı

        İlginç stiliyle dikkat çeken Rihanna, bu defa bin dolar değerindeki çorap görünümlü botuyla şaşırttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2024 - 13:50 Güncelleme: 22.05.2024 - 13:50
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          Başarılı bir yeni tarz mı, yoksa saçma bir tercih mi? Rihanna çok konuşulacak çorap görünümlü ayakkabılarıyla objektiflere yansıdı.

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          Önceki gün New York'ta görüntülenen Rihanna, başta çorapla sokakta yürüyormuş gibi algılandı, ancak dikkatli bakınca ayağındakinin çorap değil, çorap görünümlü ayakkabı olduğu anlaşıldı.

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          Dikkatli bakınca, Rihanna'nın botunun içinde gerçek çorapları olduğu görüldü.

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          Barbadoslu şarkıcının ayağında taşıdığı botların bin dolar değerinde olduğu öğrenildi.

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          2 yaşında RZA ve 9 aylık Rior adında iki çocuğu olan Rihanna, çocuklarının babası ASAp Rocky ile önceki hafta Anneler Günü yemeği yerken görülmüştü.

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