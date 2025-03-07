Rıdvan Yılmaz: "Sürpriz oldu"

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Glasgow Rangers'ın oyuncularından Rıdvan Yılmaz, galibiyeti değerlendirdi.

"SÜRPRİZ OLDU"

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Mücadeleyi değerlendiren Yılmaz, "Fenerbahçe'nin çok kaliteli kadrosu var. Çok iyi hocaları var. Bundan yana kimsenin şüphesi yok. Fenerbahçe'nin üstümüze geleceğini biliyorduk. Sürpriz oldu mu? Sürpriz oldu. Güzel bir skor. Böylesini beklemiyorduk. Ama henüz turu kazanmadık, sakin olmalıyız. Rövanşta da güzel bir skor almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.