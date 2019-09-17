Durum çok vahim... İsmail Bey, Sancaktepe'nin eski belediye başkanı, Galatasaraylı, saygı duyarız kendisine. Canımız ciğerimiz diyen bir yönetici düşün federasyonda. Diğer taraftan izah ediyorlar bundan, bundan verdik diye. Hatta artıralım diyorlar. Büyük bir skandal bu, ayıp. Dünyanın hiçbir yerinde olmaz böyle şeyler. Andorra ile oynadık ya, Andorra'da olmaz böyle şey. Akşam da Moldova maçı vardı, kazanmak zorunda olduğun maç.