Oynadığı dönemde Türk futboluna damga vuran 'Şeytan' lakaplı başarılı futbolcu Rıdvan Dilmen, önceki gün kızı Eda Dilmen ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Akşam saatlerinde alışverişe çıkan baba-kız, meydan katında bulunan dükkanları dolaşıp bir süre alışveriş yaptı. Alışveriş sonrasında yakın dostlarının da eşlik ettiği ikili, yine meydan katında bulunan bir restoranda akşam yemeği yedi.

Eda Dilmen'in, babası Rıdvan Dilmen'in boyuna gelmesi ise dikkatlerden kaçmadı.