02 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV ve TRT Spor'da transfer gündemini değerlendirdi. Yapılan transferleri ve konuşulan oyuncuları yorumladı.
EN HAZIR KADRO GALATASARAY VE TRABZON'DA
Şu anda en hazır kadro Galatasaray'da ve Trabzonspor'da. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı göreceğiz. Emre geldi, Fejsa var. Bunlar ne verecek göreceğiz. Allahyar geldi. Genç oyuncuya yatırım iyidir. Belki de çok yeteneklidir. Gençlerbirliği'nden Mert ve Altay konuşuluyor. Muriç de var.
VEDAT MURİÇ
Muriç, Galatasaray'a mı Fenerbahçe'ye mi gider bilmiyoruz ama beklenmedik bir çıkış yaptı. Beklediğimden iyi çıkış yaptı. Bu tip hedef santrforlar ya kafacıdır ya sırtı dönük oynar ama Muriç hem gol sayısını artırdı hem pozisyon buluyor. Baskı altında oynarken de var mesela.
Galatasaray ve Fenerbahçe'de deplasman sıkıntısı var. Muriç'nin nasıl bir oyuncu olduğu Başakşehir - Rize maçında yatıyor. Takımını tuttu orada. Çok farklı özellikleri var.
Muriç top da saklıyor, arkadan gelen oyuncuya servis yapıyor. Hücum presi muazzam ve bir de 25 yaşında. Normalde ben hep santrafor gol atacak derim... Bence alan karlı olur. Rizespor da tabii kendini düşünüyor. İsmail Kartal ile konuştum o da kalmasını istiyor, hayırlısı olsun.
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