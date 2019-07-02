MEHMET TOPAL

Hiç anlam veremediğim şekilde garip bir şey oldu, son maçta garip durum oldu. Bugün kimse kimseye 2.6 milyon euro falan bırakmaz. Mehmet Topal bence bundan sonra Beşiktaş, Galatasaray ya da Başakşehir'e gider. Bunu almayalım denecek bir oyuncu değil çünkü. Değerli bir karakterdir, ayrılışı da ailesine ve şahsına yakışır olmuştur.