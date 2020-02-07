Benim dikkatimi çeken olumsuz yönlü bir şey vardı orada. Bence çok önemliydi. Gençlerbirliği-Gaziantepspor ve Göztepe-Beşiktaş maçlarında kural hatası olup olmadığı ile ilgili düşüncesi soruldu. Cevap olarak da MHK'den bir rapor bekliyoruz dendi.