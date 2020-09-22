Rıdvan Dilmen'e cevap verdiler

Spor camiasının en çarpıcı gecelerinden birisi dün gece televizyon ekranlarında yaşandı. Rıdvan Dilmen, İbrahim Seten, Mehmet Arslan ve İsmail Er'in birbirleriyle olan diyaloğu, gündeme damga vurdu. Eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, geçtiğimiz gün "Kim vatan haini, kim vatan sevdalısı tek tek açıklayacağım" demişti. Dün gece Fenerbahçe - Hatayspor maçının ardından NTV ekranlarında konuşan Dilmen, "Temiz eller operasyonu yapılmalı" diyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dilmen, FETÖ'ye hizmet etmekle suçladığı isimlere, "Siz yanlış ülkede yaşıyorsunuz. Siz Pensilvanya'da yaşayacaksınız" dedi.

İBRAHİM SETEN'DEN CEVAP GECİKMEDİ

Rıdvan Dilmen'in FETÖ'cülükle suçladığı bulunduğu İbrahim Seten, Dilmen'e sosyal medya hesabından yanıt verdi. İbrahim Seten, "Yalan makinesi Rıdvan Dilmen bütün yalanlarının hesabını verecek. Ama en adisine hemen cevap vereyim. Aşağıda 15 temmuz 2016 gecesi attığım tweetler. Bunları atıp FETÖ'ye dümdüz gitmiş adama FETÖ'cü iftirası atmak şerefsizliktir. Ama şeref sende ne arar?" diye konuştu.

Seten, "Bize fetöcülük şantajı yapan şerefsiz yalancının zaman gazetesi’ne verdiği röportaja bakalım... Her devrin adamı Rıdvan; 2012’de bakın FETÖ şeytanına nasıl yanlamış? İnsanda biraz utanma olur.. Ama insanda olur.." ifadelerini kullandı.

Gazeteci Mehmet Arslan ise, Dilmen'in sözleriyle ilgili olarak sosyal medya hesabından, "Adi bir iftira... Fetöcü... Ben kimsenin formasını giymedim iblis. Bu iftiranın hesabını hukuk önünde vereceksin." paylaşımında bulundu.

Gazeteci İsmail Er de Rıdvan Dilmen sözlerine şöyle cevap verdi: "Yorumsuz! Zaman gazetesi forması giyerek Zaman gazetesine verdiği röportaj nedir! Ben mi Fetöcüyüm sen mi! Ben mi gizli kapılar arkasında bahis şirketi alıp Servet yaptım sen mi! !!!!!! İftiralar için adalet önünde hesaplaşacağız!"