Bu maçın favorisi Trabzonspor'du onların da kazanması normal. Bu maçta anormal olan Galatasaray'ın penaltı kazanması. Öyle bir verdi ki, nerden denk geldin ya dedi verirken oh dedi rahatladı düüüt diye çaldı. Benim ölçülerime göre iki penaltı da penaltı değil. Taylan ve Sörloth topa müdahaleden sonra penaltı oluyor. Galatasaray'a verilen penaltı 2-0 penaltısıdır. Çok net. Ne olur Başakşehir'in Trabzonspor'un emeklerine yazık etmeyin, bu işlere girmeyin.