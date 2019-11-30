MİLLİ TAKIM'IN GRUBU

İtalya biraz daha önde. İsviçre futbolunun standardı var. Galler ise fizikli bir takım. Öndeki oyuncularla sonuç alıyorlar. İtalya'nın büyük avantajı var tabii ki. Ben gruptan memnunum. 1-2 takım dışında herkesin herkesi yenebildiği bir turnuva. Bazı takımları bunun dışında tutuyorum tabii. Ben iyi bir kura olarak görüyorum. Zorlu gruplar var. Bu arada Galler yerine Finlandiya'yı tercih ederdim.