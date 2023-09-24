Rıdvan Dilmen'den Galatasaraylı futbolcu için flaş sözler: Sanki 6 aydır top oynamamış gibi!
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi. Dilmen, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu hakkında flaş ifadeler kullandı.
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Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı yorumladı.
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"Çok zor bir periyotta Galatasaray. Bu periyotta dört kişi çok etkileniyor. Okan Buruk için kolay değil bu süreç. Kimi dinlendirecek, 3-0'dan 3-2'ye geliyor, 2-0'dan 2-2'yi yakalıyor. Bugün yine skoru cebime koydum derken rakip ortak oluyor. Yorucu bir dönem. Hoca bugün taktiksel anlamda ne yapması gerekiyorsa yaptı."
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"8+3'ten en çok etkilenen takım Galatasaray. Sonra Beşiktaş, en az da Fenerbahçe. Kazımcan sakatlanınca eli kolu bağlandı hocanın.''
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"Maçın başında acaba bugün 4-3-3 oynar mı diye düşündüm ama Okan hoca oyunundan taviz vermedi. Ve gerçektende 25-30 dakika çok baskılı oynadı Galatasaray. Önde pres yaptı, 3-4 net gol pozisyonu yakaladı."
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"Zaha şu anda arkadaşlarının yarısı kadar geride. İnşallah sakatlığı yoktur. Fizik olarak şu an zayıf. Sanki 6 aydır top oynamamış gibi.''
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"Davinson Sanchez ve Ndombele geldiğinde Okan hocayı aradım. Dedi ki; 'Benim birinci stoperim olmaya aday. Benim çok ihtiyacım vardı. Tabi ki Nelsson, Abdülkerim ile de devam ederim ama Sanchez de çok iyi. Ndombele'nin de daha 1 ayı var.' Sanchez'in de ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu bugün gördük.''
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"Kazımcan'ın sakatlığı bütün dengeleri bozdu şimdi. Hem de ilk yarının sonuna kadar. Çünkü elinde bir tek Angelino kaldı. Yerli konusunda alternatif yaratamayacak."
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"Tete moralli, Ziyech tabelayı değiştirebilecek bir oyuncu. Bugün bir kez daha gördük ki form tutarsa bu oyuncular iyi transfer."
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"Torreira hakkaten müthiş bir tek orta saha oyuncusu. Yerde, havada, kalkıyor sert oynuyor, o efor başka bir efordur.''
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''Icardi'ye bakıyorsun yine attı golünü. Santrforun durmadan atıyor. Bu çok önemli bir şey. Rakibi bozuyor, bir şeyler yapıyor ve atıyor.''