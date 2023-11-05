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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe değerlendirmesi - Fenerbahçe Haberleri

        Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe değerlendirmesi

        Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 3-2 yendiği maçı değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2023 - 10:25 Güncelleme: 05.11.2023 - 10:25
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        • 1

          "Maç berabere bitse galibiyeti kaçıran Trabzonspor olurdu. Çok iyi hazırlanmışlar. Santim santim, saniye saniye hazırlanmışlar. Abdullah hoca, Türkiye'nin en iyi rakip analizi yapan hocalarından biri."

        • 2

          "Fenerbahçe, buraya gelirken maçı Trabzonspor gibi yaşamadı. Trabzonspor'un sezona tutunması için Konyaspor'u falan değil Fenerbahçe'yi yenmesi gerekiyordu. İsmail Kartal, Pendikspor maçını Trabzonspor'u düşünerek oynamadı."

        • 3

          "Fenerbahçe ligin üst sıralarında yer alan hiçbir takımla oynamamıştı şu ana kadar. Pendik'i yeneyim diye Fred'den oldu Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin kalbi Fred, onu tekletmeyeceksiniz. Şimdi stentle uğraşıyorsunuz."

        • 4

          "Pendik savunamaz, Rize savunamaz, kontra yapamaz. Trabzonspor savunur da kontra da yapabilir. Fenerbahçe buraya kadar tarihi bir tablo ile geldi ama hafif hafif düşmeler başlamıştı."

        • 5

          "İsmail hocanın tıpkı Dzeko gibi Fred ve Tadic'i bu Konferans Ligi'nde oynatmaması lazımdı. Djiku sakatlandığı günü Fred'i kampa alması lazımdı hocanın."

        • 6

          "Szymanski'nin daha çok yolu var. Büyük maçların küçük oyuncusu falan demem ama daha yolu uzun. Benim çok beğendiğim bir oyuncu Szymanski"

        • 7

          "Fenerbahçeli futbolcuların maçı 3-2'ye getirecek hali yoktu. Tuhaf bir şeyler oldu 2 tane penaltı oldu öyle 3-2 oldu maç. Maç boyunca 2 tane pozisyonu yok Fenerbahçe'nin."

        • 8

          "Taraftar tam kopmak üzereyken gol geldi, taraftar da inanmaya başladı. Buna rağmen Fenerbahçeliler güçlü değildi. Bir boksör yumruk atar da yumruk gitmez ya, öyleydi Fenerbahçe."

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