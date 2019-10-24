Belhanda yerine, eskiyen oyunculardan bir tanesi daha çıksa aynı tepkiyi görürdü. Bir de Belhanda çok tartışılan bir oyuncu. Biraz da large bir görüntüsü var diye anlatılıyor sürekli. Füze, maalesef Belhanda'ya sabitlenmişti, Mehmet Topal gibi, Necip gibi. Bu oyunculara sahip çıkmak gerekiyor. Yaptığı davranış doğru değildir. Keşke özür dilese Belhanda, o zaman Galatasaray taraftarı elini uzatacaktır. Uzatmazsa da kulüp kaybedecektir.