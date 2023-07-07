Ricky Martin ile Jwan Yosef boşanıyor

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"EVLİLİĞİMİZİ BİTİRMEYE KARAR VERDİK"



Yayınlanan mesajda, "Bir süredir evliliğimizi kurtarmaya çalışıyorduk ve dikkatlice düşündükten sonra evliliğimizi, bunca yıldır bir çift olarak deneyimlediklerimiz ve yaşadıklarımızı koruyarak ve onurlandırarak, çocuklarımız için sevgi, saygı ve haysiyetle bitirmeye karar verdik. Şimdi en büyük arzumuz, çocuklarımızı birlikte yetiştirmeye devam ederken sağlıklı bir aile dinamiğine ve samimi dostluğumuza dayalı bir ilişkiye sahip olmaya devam etmektir. Her zaman olduğu gibi, evliliğimiz boyunca gördüğümüz tüm sevgi ve destek için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.