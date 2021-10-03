Rick Martin o iddialara sitem etti

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Yüzüne estetik yaptırdığı konuşulan Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile hakkında çıkan iddialara açıklık getirdi.

Paylaşımında, yüzüne herhangi bir işlem yaptırmadığını söyleyen Martin, "Dolgu da yok, botoks da..." diyerek, hakkında çıkan haberlere sitem etti.

DÖRT ÇOCUK BABASI

Öte yandan 2018'den bu yana Suriye doğumlu İsveçli ressam Jwan Yosef ile evli olan 49 yaşındaki şarkıcının taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya gelen dört tane çocuğu bulunuyor.