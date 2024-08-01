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        Haberler Müzik Ricky Martin Antalya'da konser verdi - Magazin haberleri

        Ricky Martin Antalya'da konser verdi

        Dünyaca ünlü Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin, Antalya'da müzikseverlerle buluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 12:53 Güncelleme: 01.08.2024 - 12:53
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          Grammy ödüllü sanatçı, 'Regnum Live in Concerts' serisi kapsamında Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelin 2 bin 500 kişi kapasiteli konser alanında sahne aldı.

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          Ricky Martin, konser öncesi yaptığı konuşmada, Türkiye'de sevenleriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

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          Keyifli bir gece olacağını belirten Ricky Martin; "Uzun bir aradan sonra yeniden Türkiye'de sahne aldığım için çok mutluyum. Bu gece hep birlikte partileyeceğiz. Bazen romantik anlar da yaşayacağız. Müzikle size biraz hayatımdan bahsedeceğim. Bu şarkıların büyük kısmı tüm dünyada bir numara oldu, sizin sayenizde. Bunun için her zaman minnettarım. İşte bu benim hikâyem. Umarım keyif alırsınız. Ben kesinlikle çok eğleneceğim. Sizi seviyorum" diye konuştu.

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          Konserine en sevilen şarkılarından; 'Maria' ile başlayan Martin, ardından 'Shake Your Bon Bon', 'She Bangs', 'Nobody Wants to be Lonely' ve 'Livin'la vida Loca' isimli eserlerini seslendirdi.

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          Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, sahnede sanatçıya 7 kişilik dans grubu ve 9 müzisyen eşlik etti.

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          Yaklaşık 2 saat süren konseri 'Cup of Life' ile tamamlayan Martin, en kısa sürede İstanbul'da sevenleriyle buluşma dileğinde bulunarak sahneden alkışlarla ayrıldı.

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