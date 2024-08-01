Ricky Martin Antalya'da konser verdi

Keyifli bir gece olacağını belirten Ricky Martin; "Uzun bir aradan sonra yeniden Türkiye'de sahne aldığım için çok mutluyum. Bu gece hep birlikte partileyeceğiz. Bazen romantik anlar da yaşayacağız. Müzikle size biraz hayatımdan bahsedeceğim. Bu şarkıların büyük kısmı tüm dünyada bir numara oldu, sizin sayenizde. Bunun için her zaman minnettarım. İşte bu benim hikâyem. Umarım keyif alırsınız. Ben kesinlikle çok eğleneceğim. Sizi seviyorum" diye konuştu.