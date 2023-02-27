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'Richard'ın geliri depremzedelerle paylaşılacak

William Shakespare'in unutulmaz eseri 'III. Richard'ın, Okan Bayülgen tarafından yeniden uyarlaması olan 'Richard', 5 ve 19 Mart'ta Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda seyirciyle buluşacak

Giriş: 27.02.2023 - 14:43 | Güncelleme: ABONE OL
'Richard'ın geliri depremzedelerle paylaşılacak - Magazin haberleri
'Richard'ın geliri depremzedelerle paylaşılacak
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AKM'den yapılan açıklamaya göre; 'Richard' adlı oyunun bilet gelirleri, hayatı ve yardımı sürdürülebilir kılmak adına depremzedelerle paylaşılacak. Oyun, Kabare Dada ve Net Sanat tarafından hayata geçirildi.

Oyunun kadrosunda Okan Bayülgen'e aralarında Şenay Gürler, Ebru Unurtan, Nihal Usanmaz, Kevork Türker, Kubilay Çamlıdağ, Oral Özer, Özgün Çoban ve Volkan Ateş Gündüz'ün bulunduğu kalabalık bir ekip eşlik ediyor.

Bilet gelirlerinin depremzedelerle paylaşılacağı oyunun sonunda, 'Richard'da sahne alan tüm oyuncuların katılacağı bir söyleşi de gerçekleştirilecek.

'Richard' oyununun konusu ise özetle şöyle:

"2012 senesinde İngiltere Kralı III. Richard'ın kemikleri Londra'da bir otoparkta bulunur. İskeletin adli tıp uzmanlarınca araştırılıp, kanıtlanması uzun bir zaman alacaktır. Tam o sıralarda küçük bir tiyatro topluluğu ise Shakespeare'in en önemli eserlerinden III. Richard oyununun provalarını yapmaktadır. Olaylar, polis tarafından aranan birinin tiyatroya sığınması ile rayından çıkar. Kendini Richard olarak tanıtan ve var olan düzene, sanatın mevcut kurumsal, etik ve hiyerarşik yapısına karşı olan bu adam, önce III. Richard rolünü, daha sonra da yönetmen koltuğunu ele geçirir. Bir yandan hoşgörülü ve demokrat sanatçıların desteğini alırken, diğer yandan tiyatronun çatısından insanların özel hayatlarına kadar her şeyi yıkarak sahneye alışılagelmişin dışında bir prodüksiyon koyacaktır."

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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