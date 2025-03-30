Richard Chamberlain hayatını kaybetti

'Shogun' ve 'The Thorn Birds'deki rolleriyle tanınan ABD'li oyuncu ve şarkıcı Richard Chamberlain, 90 yaşında hayatını kaybetti.

REKLAM advertisement1

31 Marrt 1934 doğumlu olan Richard Chamberlain, iki gün sonra yeni yaşını kutlayacaktı.

Richard Chamberlain'in dün öğleden sonra Hawaii'de geçirdiği felç sonrası oluşan komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı.

1600'lü yıllarda bir Hollanda gemisinin kaptanı olan 'Anjin- San'ın Japonya iç savaşı sırasında yaşadıklarını konu edinen 'Shogun', ülkemizde de büyük ilgi görmüştü.

'Altın Küre' ödüllü Richard Chamberlain; 'Geçmişi Olmayan Adam', 'Terlik ve Gül', 'Monte Kristo Kontu', "Süleyman'ın Hazinesi", 'Dr. Kildare', 'Shogun''ve 'Gazap Kuşları' gibi film ve dizilerde rol aldı.