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        Haberler Magazin Richard Chamberlain hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Richard Chamberlain hayatını kaybetti

        Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu ve şarkıcı Richard Chamberlain, 90 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2025 - 17:54 Güncelleme: 30.03.2025 - 17:55
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        'Bay Shogun' hayatını kaybetti
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        'Shogun' ve 'The Thorn Birds'deki rolleriyle tanınan ABD'li oyuncu ve şarkıcı Richard Chamberlain, 90 yaşında hayatını kaybetti.

        31 Marrt 1934 doğumlu olan Richard Chamberlain, iki gün sonra yeni yaşını kutlayacaktı.

        Richard Chamberlain'in dün öğleden sonra Hawaii'de geçirdiği felç sonrası oluşan komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı.

        1600'lü yıllarda bir Hollanda gemisinin kaptanı olan 'Anjin- San'ın Japonya iç savaşı sırasında yaşadıklarını konu edinen 'Shogun', ülkemizde de büyük ilgi görmüştü.

        'Altın Küre' ödüllü Richard Chamberlain; 'Geçmişi Olmayan Adam', 'Terlik ve Gül', 'Monte Kristo Kontu', "Süleyman'ın Hazinesi", 'Dr. Kildare', 'Shogun''ve 'Gazap Kuşları' gibi film ve dizilerde rol aldı.

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        #Richard Chamberlain

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