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Rian Johnson, Gwendoline Christie'nin yanında çocuk gibi kaldı! - Magazin haberleri

Rian Johnson, Gwendoline Christie'nin yanında çocuk gibi kaldı!

İngiliz oyuncu Gwendoline Christie, Londra film Festivali'nin kapanış filmi olan 'Glass Onion: A Knives Out Mystery'nin (Bıçaklar Çekildi: Gizemli Bir Serüven) galasında boy gösterdi. Boyu 1.91 cm olan Christie'nin filmin yönetmeni Rian Johnson ile sohbet ettiği anlar objektiflere yansıdı 

18.10.2022 - 12:02 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Sinemanın ünlü isimleri geçtiğimiz akşam İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir film galasında buluştu. Önemli rollerini Daniel Craig'in yanı sıra Kate Hudson, Ethan Hawke, Edward Norton'ın üstlendiği 'Glass Onion: A Knives Out Mystery' (Bıçaklar Çekildi: Gizemli Bir Serüven) adlı yapım, Londra Film Festivali'nin kapanış filmi olarak gösterildi.

  • Kapanış gecesinde kırmızı halıda renkli görüntüler ortaya çıktı. Bunlar arasından ise sinemanın en uzun boylu kadın oyuncularından biri olan Gwendoline Christie yer aldı. 

  • 'Game of Thrones'ta canlandırdığı 'Tarthlı Brienne' rolüyle kariyerinde önemli bir çıkış yapan 43 yaşındaki Christie, kıyafet seçimi ve boyunu daha uzun göstermesine yardımcı olan topuklu ayakkabılarıyla dikkat çekti.

  • Boyu 1.91 cm olan Gwendoline Christie, krem rengi bir elbise giymeyi tercih etti. Christie, bir ara kırmızı halıda 'Glass Onion: A Knives Out Mystery' filminin yönetmeni Rian Johnson ile bir araya gelip sohbet etti.

  • 2017'de 'The Last Jedi' adlı filmde birlikte çalışan Christie ile 1.66 cm olan Johnson'ın keyifli anları, objektiflere böyle yansıdı.

    Fotoğraflar: Avolon, Splash News.

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