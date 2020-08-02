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Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Geçtiğimiz günlerde aşk yaşadıkları iddia edilen sosyetik isimler Rezzan Benardete ve Taha Tatlıcı, önceki gün Bodrum'da ortaya çıktı. Bir mekanda görüntülenen ikiliye, yakın dostları eşlik etti.

Önce kendi arasında uzun uzun konuşan çift, daha sonra akşam yemeği için mekanın iç kısmına geçti. Burada uzun süre vakit geçiren çiftin, sadece yakın çevresinin bildiği aşkları da ilk kez belgelenmiş oldu.