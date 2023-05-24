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Rezidansın balkonundan düşen hemşire öldü

Aksaray'da 25 yaşındaki hemşire Saliha Tuncel, birlikte yaşadığı doktor Halil İbrahim A.'nın 7'nci kattaki dairesinin balkonundan 3'üncü kattaki terasa düşerek yaşamını yitirdi. Şüphe üzerine gözaltına alınan Halil İbrahim A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı

Giriş: 24.05.2023 - 21:41 | Güncelleme: ABONE OL
Rezidansın balkonundan düşen hemşire öldü
Rezidansın balkonundan düşen hemşire öldü
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DHA

Olay, saat 01.00 sıralarında Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir rezidansın 7'nci katında meydana geldi.

Özel bir hastanede hemşire olan Saliha Tuncel (25), aynı hastanede çalışan doktor sevgilisi Halil İbrahim A.'nın (43) oturduğu binanın 7'nci katından 3'üncü kattaki terasa düştü. Durumu fark eden binadakiler, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Tuncel, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Saliha Tuncel'in cansız bedeni otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan doktor Halil İbrahim A. ise ifadesinin ardından serbest kaldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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