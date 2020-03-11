11 MART 2020
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Rezene çorbası nasıl yapılır? Rezene çorbası tarifi

Rezene, maydanozgiller familyasından iki metreye kadar boylanan bitkidir. Hızlı bir şekilde kilo vermek isteyenlerin kullandığı rezene metabolizmayı hızlandırarak sağlıklı bir şekilde kilo verilmesine yardımcı olur. Bağırsak ve mide problemlerine iyi gelerek şişkinlik ve gaz sorunlarını hafifletir.

11.03.2020 - 14:15 | Güncelleme: ABONE OL
Rezene

Rezene içerisinde bulundurduğu B ve C vitaminleri bakımından faydalı bir bitkidir. lohusa döneminde kadınlar tarafından sık tüketilen bir bitkidir. Lohusalık döneminde sütü arttırır. Ayrıca bebeklerde olan kabızlığa iyi gelir. Bitkisel bir ağrı kesici olan rezene bebeklerin daha rahat uyumasına yardımcı olur. İşte rezene çorbası ve yapılışı...

REZENE ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Malzemeleri:

- 3 tane rezene

- 1 patates

- 1 soğan

- 1 yeşil elma

- 1 kahve fincanı sarı mercimek

- 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

- 8 su bardağı su

- Tuz

- Nane

- Karabiber

Yapılışı

- Tüm malzemeleri küp küp doğrayın ardından tereyağ ve zeytin yağını ısıtın.
 
- Soğanı ekleyip pişirin

- Rezene, patates, ve yeşil elmayı ekleyip pişirmeye devam edin.

- Son olarak mercimek ve suyu ekleyip kaynatarak mutfak robotu ile çekin. İsteğe göre baharatlarınız ekleyiniz.

 

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