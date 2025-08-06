Dün akşam Güven Bana, Yetenek Sizsiniz ve MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Ayrıca Güldür Güldür Show programı ile Umudumuz Şaban, Bayi Toplantısı ve Sessiz Saat filmleri ekranlara geldi. AB ve Total sıralamasına göre günün birincisi olan yapım izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki 5 Ağustos 2025 reyting sonuçlarına göre hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, dünün Total ve AB sıralaması...