Reyting sonuçları birincisi merak ediliyor. 3 Mart dün akşam kuşağında Hudutsuz Sevda, Aldatmak, Sakla Beni AB ve total reyting sıralamasında zirveye oturabilmek için rekabet etti. İşte, 4 Nisan 2024 Perşembe reyting sonuçları ile dünün Total ve AB reyting sonuçları sıralaması...