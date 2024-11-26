Reyting sonuçları açıklandı! 25 Kasım 2024 AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi belli oldu
Reytinglerde rekabet tüm hızıyla devam ediyor. 25 Kasım Pazartesi akşamı ekrana gelen Kalpazan, Kızıl Goncalar, Uzak Şehir, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Tosun Paşa, Üç Silahşörler: D'Artagnan, MasterChef Türkiye gibi yapımlar arasında günün birincisi belirleniyor. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 25 Kasım 2024 AB ve Total reyting sonuçları ile dünün reyting birincisi...
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Reyting sonuçları ile bir önceki gün yayınlanan yapımlar arasında günün birincisi öğreniliyor. Dün akşam Kalpazan, Kızıl Goncalar, Uzak Şehir, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Tosun Paşa, Üç Silahşörler: D'Artagnan ve MasterChef Türkiye reytinglerde ilk sıralarda yer alabilmek için yarıştı. AB ve Total sıralamasına göre birinci olan yapım televizyon izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki reytinglerde zirveye kim yerleşti? İşte, 25 Kasım 2024 dünün reyting sonuçları ile Total ve AB sıralaması...
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25 KASIM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
25 Kasım 2024 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;
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25 KASIM 2024 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
1 Uzak Şehir KANAL D
2 Kızıl Goncalar NOW
3 Esra Erol'da ATV
4 Uzak Şehir (Özet) KANAL D
5 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
6 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
7 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi TRT 1
8 Kızıl Goncalar (Özet) NOW
9 Atv Ana Haber ATV
10 MasterChef Türkiye TV8
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25 KASIM 2024 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI
1 Kızıl Goncalar NOW
2 Uzak Şehir KANAL D
3 Kızıl Goncalar (Özet) NOW
4 Kalpazan SHOW TV
5 MasterChef Türkiye TV8
6 Uzak Şehir (Özet) KANAL D
7 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
8 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
9 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi TRT 1
10 Esra Erol'da ATV