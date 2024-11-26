Reyting sonuçları ile bir önceki gün yayınlanan yapımlar arasında günün birincisi öğreniliyor. Dün akşam Kalpazan, Kızıl Goncalar, Uzak Şehir, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Tosun Paşa, Üç Silahşörler: D'Artagnan ve MasterChef Türkiye reytinglerde ilk sıralarda yer alabilmek için yarıştı. AB ve Total sıralamasına göre birinci olan yapım televizyon izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki reytinglerde zirveye kim yerleşti? İşte, 25 Kasım 2024 dünün reyting sonuçları ile Total ve AB sıralaması...