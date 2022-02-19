18 Şubat Cuma reyting sıralaması ve dün gece televizyon ekranlarında en çok izlenen yapımın ne olduğu sabah saatlerinden itibaren en çok araştırılan konuların arasında yer alıyor. Bilindiği gibi televizyon eklranlarında günün en çok izlenen yayını ertesi gün sabah saatlerinde yayınlanan reyting sonuçları ile açıklanıyor.

18 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR

18 Şubat tüm kanallara ait reyting sonuçları açıklanıyor. Dün gece TV'de Aziz, Yalnız Kurt, Arka Sokaklar, Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu, Kaderimin Oyunu, Aşk Mantık İntikam gibi pek çok dizi, film ve yarışma birinci olmak için mücadele etti. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre 18 Şubat Cuma retyting sıralaması...