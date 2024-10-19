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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçlarına göre Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını kim birinci oldu?

        Reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçlarına göre Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını kim birinci oldu?

        Cuma akşamı birbirinden iddialı yapımlar ekrana gelirken reyting sonuçları birincisi merak ediliyor. Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Star TV'de Yalı Çapkını yeni bölümleriyle yayınlandı. Peki, 18 Ekim 2024 Cuma reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2024 - 08:14 Güncelleme: 19.10.2024 - 08:14
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        • 1

          Dünün reyting sonuçları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Star TV’de Yalı Çapkını, TV8'de MasterChef Türkiye ekranlara geldi. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Dünün AB ve Total tablosu araştırılmaya başlandı. Peki, 18 Ekim 2024 reyting sonuçları birincisi kim oldu, AB ve Total sıralaması nasıl?

        • 2

          18 EKİM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Cuma günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

          18 Ekim 2024 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;

        • 3

          GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN SONUÇLARI

          Total'de, TV8'de yayınlanan "Türkiye-Montenegro UEFA Uluslar Ligi Karşılaşması" birinci sırada yer aldı.

          Show TV'de ise "Kızılcık Şerbeti" adlı dizi ikinci sırayı alırken, Kanal D'nin uzun soluklu dizisi "Arka Sokaklar" üçüncü sırada yer aldı. AB kategorisinde de yine "Türkiye-Montenegro UEFA Uluslar Ligi Karşılaşması" birinci sırayı korudu

          Show TV'de "Kızılcık Şerbeti" dizisi ikinci sırayı, yine aynı kanalda dizinin özeti ise üçüncü sırayı elde etti.

          ABC kategorisinde de durum benzer şekilde devam etti. "Türkiye-Montenegro UEFA Uluslar Ligi Karşılaşması" birinci sırada yer aldı.

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