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Reyting sonuçları açıklandı mı? 4 Eylül AB ve total reyting sonuçları: Baba - Ben Bu Cihana Sığmazam - Üç Kız Kardeş

Reyting sonuçları açıklandı mı? 4 Eylül AB ve total reyting sonuçları

Reyting sonuçları 4 Ekim Salı listesi açıklandı mı? Geçtiğimiz gün ekrana gelen yapımların reytinglerde kaçıncı olduğunu merak edenler bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, Baba - Ben Bu Cihana Sığmazam - Üç Kız Kardeş gibi yapımlar reyting sıralamasında kaçıncı oldu? İşte merak edilen detaylar...

05.10.2022 - 12:25 | Güncelleme: ABONE OL

  • 4 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? AB ve total sıralama tablosu dün ekrana gelen "Baba - Ben Bu Cihana Sığmazam - Üç Kız Kardeş" gibi yapımların  ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. 

    İşte merak edilen 4 Ekim reyting sonuçları:

  • 4 EKİM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

    BEN BU CİHANA SIĞMAZAM

    ÜÇ KIZ KARDEŞ

    BEN BU CİHANA SIĞMAZAM (ÖZET)

    ESRA ERDOL'DA

    MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

    SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

    ÜÇ KIZ KARDEŞ (ÖZET)

    MASTERCHEF TÜRKİYE

    ATV ANA HABER

     

    BABA

  • 4 EKİM AB REYTİNG SONUÇLARI

    BEN BU CIHANA SIGMAZAM

    UC KIZ KARDES

    MASTERCHEF TURKIYE

    BEN BU CIHANA SIGMAZAM (OZET)

    MUGE ANLI ILE TATLI SERT

    SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER

    ESRA EROL'DA

    BABA

    MASTERCHEF TURKIYE OZET

     

    UC KIZ KARDES (OZET)

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