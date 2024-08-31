Reyting sonuçları açıklandı! 30 Ağustos Cuma dünün reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?
Düne dair izlenen yapımların birinci olup olmadığı reyting sonuçları ile belli oluyor. Her gün bir önceki günün Total, AB, ABC1 sıralaması açıklanıyor. 30 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklanmasıyla birlikte hangi yapımların ilk sıralamalara yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu? İşte 30 Ağustos dünün reyting sonuçları…
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Reyting sonuçları sıralaması merak ediliyor. Reyting sonuçları her gün bir önceki günün yapımlarına göre belirleniyor. 30 Ağustos Cuma günü Zafer Bayramı özel programları yer alırken Kanal D'de Dersimiz Atatürk filmi, TRT1'de Tozkoparan İskender: Zafer, ATV'de Herkül: Efsane Başlıyor filmleri yayınlandı. İşte, dünün AB ve total reyting sonuçlarına ilişkin detaylar...
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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye”, 2. sırada Kanal D’de ekrana gelen yabancı sinema “Hızlı ve Öfkeli 7”, 3.sırada Atv’de yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster Özel” yer aldı.
AB'de 1.sırada “Masterchef Türkiye”, 2.sırada “Kim Milyoner Olmak İster Özel”, 3.sırada “Kim Milyoner Olmak İster” yer aldı.
GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
Total'de 1. sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye”, 2. sırada “Now Ana Haber”, 3. sırada “Show Ana Haber” yer aldı.
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AB'de 1 .sırada “Masterchef Türkiye”, 2. sırada Atv’de ekrana gelen “Kim Milyoner Olmak İster”, 3. sırada “Kanal D Ana Haber” yer aldı.
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