Reyting sonuçları açıklandı! 30 Ağustos Cuma dünün reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

Reyting sonuçları sıralaması merak ediliyor. Reyting sonuçları her gün bir önceki günün yapımlarına göre belirleniyor. 30 Ağustos Cuma günü Zafer Bayramı özel programları yer alırken Kanal D'de Dersimiz Atatürk filmi, TRT1'de Tozkoparan İskender: Zafer, ATV'de Herkül: Efsane Başlıyor filmleri yayınlandı. İşte, dünün AB ve total reyting sonuçlarına ilişkin detaylar...