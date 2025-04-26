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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları açıklandı! 25 Nisan dünün reyting sonuçlarına göre birinci kim oldu, Total ve AB sıralaması nasıl?

        Reyting sonuçları açıklandı! 25 Nisan dünün reyting sonuçlarına göre birinci kim oldu, Total ve AB sıralaması nasıl?

        Reyting sonuçları birincisi araştırılıyor. Dün akşam Kanal D'de Arka Sokaklar, Show TV'de Kızılcık Şerbeti yeni bölüm, TRT 1'de Bir Zamanlar İstanbul, ATV'de Sustalı Ceylan dizileri yayınlanırken, Star TV'de yerli film Erkek Güzeli Sefil Bilo ve NOW TV'de Üçlü Pürüz filmi yayınlandı. Her gün bir önceki günün Total, AB sıralaması belli oluyor. Peki dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2025 - 08:52 Güncelleme: 26.04.2025 - 12:05
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        • 1

          Reyting sonuçları ile zirvedeki yapım belli oluyor. Dünün reyting sonuçları ile 25 Nisan Cuma günü en çok izlenen yapımlar araştırılmaya başlandı. Peki, 25 Nisan 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

          REYTİNG SONUÇLARI BİRİNCİSİ AÇIKLANDI MI?

          Reyting sonuçları birincisi henüz belli olmadı. Gün içinde açıklanınca haberimizde yer alacak.

          GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

          18 Nisan 2025 reyting sonuçları açıklandı.

          Total grubunda birincilik Kızılcık Şerbeti dizisinin oldu. Esra Erol’da ikinci sırada yer alırken, Arka Sokaklar üçüncülüğü aldı.

          AB grubunda da zirvede Kızılcık Şerbeti yer aldı. Dizinin özet bölümü ikinci sırada yer alırken, üçüncülük Bir Zamanlar İstanbul’a ait oldu.

          Reyting sonuçları ile zirvedeki yapım belli oluyor. Dünün reyting sonuçları ile 25 Nisan Perşembe günü en çok izlenen yapımlar araştırılmaya başlandı. Peki, 25 Nisan 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        • 2

          REYTİNG SONUÇLARI BİRİNCİSİ AÇIKLANDI MI?

          Reyting sonuçları belli oldu. Total grupta birinci Kızılcık Şerbeti, ikinci Esra Erol’da üçüncü Arka Sokaklar oldu. AB grupta birinci Kızılcık Şerbeti, ikinci Kızılcık Şerbeti özet, üçüncü Müge Anlı ile Tatlı Sert oldu

          GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

          18 Nisan 2025 reyting sonuçları açıklandı.

          Total grubunda birincilik Kızılcık Şerbeti dizisinin oldu. Esra Erol’da ikinci sırada yer alırken, Arka Sokaklar üçüncülüğü aldı.

        • 3

          AB grubunda da zirvede Kızılcık Şerbeti yer aldı. Dizinin özet bölümü ikinci sırada yer alırken, üçüncülük Bir Zamanlar İstanbul’a ait oldu.

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