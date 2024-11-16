Reyting sonuçları açıklandı! Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Yalı Çapkını reyting sonuçları birincisi kim oldu?
Reyting sonuçları ile dünün birincisi belli oluyor. 15 Kasım akşamı Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar ekranlara geldi. Seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralaması için arama motorlarına yöneldi. Peki 15 Kasım reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu? Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Yalı Çapkını reyting sonuçları birincisi kim oldu?
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Dünün reyting sonuçları birincisi merak ediliyor. Kızılcık Şerbeti son bölümde Görkem, Fatih’i yeniden kazanmak için babasından aldığı destekle planını başarıyla uyguladı. Babasının Ünal Holding’e yatırımcı olması, Abdullah ve Fatih’in Ömer karşısında üstünlük kurmasını sağladı. Bu durum, Görkem’in hem Fatih’le hem de Pembe ile arasındaki buzları eritmesine olanak tanıdı. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Yalı Çapkını reyting sonuçları birincisi kim oldu?
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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Reyting sonuçları açıklandı. Birinci sıradaki Kızılcık Şerbeti'ni ikinci sırada Esra Erol, üçüncü sırada Yalı Çapkını takip etti.
Totalde, AB'de ve ABC seyirci gruplarında en çok izlenen dizi Kızılcık Şerbeti oldu.
Kızılcık Şerbeti Özet bölümü de AB grubunda üçüncü, ABC grubunda ikinci olarak büyük başarı gösterdi.
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GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
Total’de 1. sırada Show TV’de izleyici ile buluşan “Kızılcık Şerbeti” yer aldı.
AB’de 1. sırada “Kızılcık Şerbeti” yer aldı. ABC 3. sırada ise “Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber” yer aldı.