Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları açıklandı! 15 Kasım Cuma Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Yalı Çapkını reyting sonuçları birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları açıklandı! Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Yalı Çapkını reyting sonuçları birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları ile dünün birincisi belli oluyor. 15 Kasım akşamı Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar ekranlara geldi. Seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralaması için arama motorlarına yöneldi. Peki 15 Kasım reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu? Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Yalı Çapkını reyting sonuçları birincisi kim oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2024 - 09:06 Güncelleme: 16.11.2024 - 12:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Dünün reyting sonuçları birincisi merak ediliyor. Kızılcık Şerbeti son bölümde Görkem, Fatih’i yeniden kazanmak için babasından aldığı destekle planını başarıyla uyguladı. Babasının Ünal Holding’e yatırımcı olması, Abdullah ve Fatih’in Ömer karşısında üstünlük kurmasını sağladı. Bu durum, Görkem’in hem Fatih’le hem de Pembe ile arasındaki buzları eritmesine olanak tanıdı. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Yalı Çapkını reyting sonuçları birincisi kim oldu?

        • 2

          REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Reyting sonuçları açıklandı. Birinci sıradaki Kızılcık Şerbeti'ni ikinci sırada Esra Erol, üçüncü sırada Yalı Çapkını takip etti.

          Totalde, AB'de ve ABC seyirci gruplarında en çok izlenen dizi Kızılcık Şerbeti oldu.

          Kızılcık Şerbeti Özet bölümü de AB grubunda üçüncü, ABC grubunda ikinci olarak büyük başarı gösterdi.

        • 3

          GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

          Total’de 1. sırada Show TV’de izleyici ile buluşan “Kızılcık Şerbeti” yer aldı.

          AB’de 1. sırada “Kızılcık Şerbeti” yer aldı. ABC 3. sırada ise “Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber” yer aldı.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yine 'Terminal' vakası! 9 Ekim'den beri...
        Yine 'Terminal' vakası! 9 Ekim'den beri...
        ABD seçimlerinin ardından X'ten göç dalgası
        ABD seçimlerinin ardından X'ten göç dalgası
        Tyson maçı kaybetti, serveti kazandı!
        Tyson maçı kaybetti, serveti kazandı!
        Gecenin kazananı Jake Paul
        Gecenin kazananı Jake Paul
        FIFA'dan 32 takımlı dev turnuva!
        FIFA'dan 32 takımlı dev turnuva!
        20 kez bıçak darbesiyle sağlık ocağına sığındı
        20 kez bıçak darbesiyle sağlık ocağına sığındı
        Gündem oldu
        Gündem oldu
        A Milli Takım'ın Galler 11'i
        A Milli Takım'ın Galler 11'i
        Arias ısrarı!
        Arias ısrarı!
        Hülya, 4 çocuk annesiydi! Eşi defalarca ateş etti!
        Hülya, 4 çocuk annesiydi! Eşi defalarca ateş etti!
        Icardi, duruşmaya katılmadı
        Icardi, duruşmaya katılmadı
        Almanya 'acil yakalama' kararı çıkartmıştı! Daniel Sobotta İstanbul'da yakalandı!
        Almanya 'acil yakalama' kararı çıkartmıştı! Daniel Sobotta İstanbul'da yakalandı!
        Kaçırıp cinsel saldırıda bulundu! Engelli Elif'e ahırda işkence!
        Kaçırıp cinsel saldırıda bulundu! Engelli Elif'e ahırda işkence!
        Kime göre, neye göre 'en seksi?'
        Kime göre, neye göre 'en seksi?'
        Haftanın öne çıkanları
        Haftanın öne çıkanları
        EPDK'dan elektrik tüketimine göre sübvansiyon kararı
        EPDK'dan elektrik tüketimine göre sübvansiyon kararı
        Askerlik borçlanmasına vergi indirimi
        Askerlik borçlanmasına vergi indirimi
        Habertürk Anasayfa