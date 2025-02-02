Reyting sonuçları açıklandı mı? 1 Şubat dünün reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI 1 ŞUBAT 2025

Her Cumartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

Ancak 1 Şubat reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 11.00’den sonra açıklanacak ve haberimize eklenecektir.