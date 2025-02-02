Reyting sonuçları açıklandı mı? 1 Şubat dünün reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?
Reyting sonuçları ile birinci olan yapım belli oluyor. Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 1 Şubat dünün reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?
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Dünün reyting sonuçları ile 20 Ocak Pazartesi günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Gönül Dağı, Annem Ankara, Baskın 2 filmi, Güldür Güldür Show, Can Borcu, Survivor ekrana geldi. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 1 Şubat 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...
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REYTİNG SONUÇLARI 1 ŞUBAT 2025
Her Cumartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
Ancak 1 Şubat reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 11.00’den sonra açıklanacak ve haberimize eklenecektir.
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GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
Total'de 1. sırada TRT 1'de izleyici ile buluşan "Gönül Dağı" yer aldı. Total'de 2. sırada tv8'de ekranlara gelen "Survivor" yer aldı. Total 3. sırada ise "Gönül Dağı" özet bölümü yer aldı. AB'de 1. sırada "Gönül Dağı" yer aldı. ABC'de 1. sırada "Gönül Dağı" yer aldı.
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