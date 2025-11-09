Reyting sonuçları 8 Kasım 2025: Dünün reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

Dünün reyting sonuçları ile Total ve AB birincisi açıklanıyor. Dün akşam ekrana gelen TRT 1'de Gönül Dağı, Kanal D'de Güller ve Günahlar, ATV'de Aynadaki Yabancı, Star TV'de Charlie'nin Melekleri filmi , NOW TV'de Ben Leman, Show TV'de Güldür Güldür Show yapımları arasından sadece bir yapım zirvenin sahibi oluyor. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, Total ve AB sıralaması nasıl sonuçlandı? İşte yanıtı