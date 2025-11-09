Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 8 Kasım 2025: Dünün reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

        Reyting sonuçları 8 Kasım 2025: Dünün reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

        Reyting sonuç sıralamasına göre en çok izlenen yapım belli oluyor. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken 8 Kasım reyting sonucu birincisi merak ediliyor. Dün akşam TRT 1'de Gönül Dağı, Kanal D'de Güller ve Günahlar, ATV'de Aynadaki Yabancı, Star TV'de Charlie'nin Melekleri filmi , NOW TV'de Ben Leman, Show TV'de Güldür Güldür Show ekrana geldi. Peki, 8 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2025 - 08:20 Güncelleme: 09.11.2025 - 08:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Dünün reyting sonuçları ile Total ve AB birincisi açıklanıyor. Dün akşam ekrana gelen TRT 1'de Gönül Dağı, Kanal D'de Güller ve Günahlar, ATV'de Aynadaki Yabancı, Star TV'de Charlie'nin Melekleri filmi , NOW TV'de Ben Leman, Show TV'de Güldür Güldür Show yapımları arasından sadece bir yapım zirvenin sahibi oluyor. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, Total ve AB sıralaması nasıl sonuçlandı? İşte yanıtı

        • 2

          REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          8 Kasım reyting sonuçları henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacak.

          GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

          1 KASIM 2025 CUMARTESİ AB REYTİNG SONUÇLARI

          • Güller ve Günahlar – Kanal D
          • Ben Leman – Now
          • Gönül Dağı – TRT 1
          • Ben Leman (Özet) – Now
          • Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu – Now
          • MasterChef Türkiye – TV8
          • Güller ve Günahlar (Özet) – Kanal D
          • Güldür Güldür Show – Show TV
          • Gönül Dağı (Özet) – TRT 1
          • Show Ana Haber – Show TV
        • 3

          1 KASIM 2025 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          • Güller ve Günahlar – Kanal D
          • Gönül Dağı – TRT 1
          • Güller ve Günahlar (Özet) – Kanal D
          • Gönül Dağı (Özet) – TRT 1
          • Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu – Now
          • Ben Leman – Now
          • Aynadaki Yabancı – ATV
          • Kanal D Ana Haber – Kanal D
          • MasterChef Türkiye – TV8
          • Show Ana Haber – Show TV
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şerif ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şerif ile görüştü
        Umudun 7. günü
        Umudun 7. günü
        Panayır kelimelerde mi kalacak?
        Panayır kelimelerde mi kalacak?
        İşçi servisi şarampole devrildi! Ölüler var
        İşçi servisi şarampole devrildi! Ölüler var
        Kaliteli uykunun gizli formülü
        Kaliteli uykunun gizli formülü
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        "ABD hayatı kötü bir Hollywood filmi sanıyor"
        "ABD hayatı kötü bir Hollywood filmi sanıyor"
        Trabzon'da kazanan çıkmadı!
        Trabzon'da kazanan çıkmadı!
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        "Bu oyuna 1 puan çok iyi!"
        "Bu oyuna 1 puan çok iyi!"
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Tuzla'da ele geçirilen yavru aslana 'Hugo' adı verildi
        Tuzla'da ele geçirilen yavru aslana 'Hugo' adı verildi
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Maaş zammında hesaplar değişti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Habertürk Anasayfa