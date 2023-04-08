GEÇTİĞİMİZ HAFTA REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
31 MART TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
YALI ÇAPKINI
KIZILCIK ŞERBETİ
ATEŞ KUŞLARI
YALI ÇAPINI (ÖZET)
ATV ANA HABER
ESRA EROL'DA
SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
KIZILCIK ŞERBETİ (ÖZET)
PROF. DR. NİHAT HATİPOĞLU İLE İFTAR
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
YILDIZ DE BANA
31 MART AB REYTİNG SONUÇLARI
KIZILCIK ŞERBETİ
YALI ÇAPKINI
KIZILCIK ŞERBETİ (ÖZET)
SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
YALI ÇAPINI (ÖZET)
ATEŞ KUŞLARI
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
ESRA EROL'DA
ATV ANA HABER
RAMAZAN SEVİNCİ