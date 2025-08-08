Dün yayınlanan dizi, film , maç, haber bültenleri, gündüz kuşağı ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 7 Ağustos Perşembe akşamı Kim Milyoner Olmak İster? ve MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle ekranlara gelirken; Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi, Canım Kardeşim, Benim Kocam Yapmaz filmleri yayınlandı. Öte yandan UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu Viking-İstanbul Başakşehir maçı futbolseverlerle buluştu. Peki, 7 Ağustos 2025 Perşembe reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…