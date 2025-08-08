Reyting sonuçları 7 Ağustos 2025: AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?
Dünün reyting sonuçları 7 Ağustos Perşembe günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? ve 8'de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D'de Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi, Star TV'de Canım Kardeşim, Now TV'de Benim Kocam Yapmaz filmleri yayınlandı. Show TV'de Güldür Güldür Show programı ekrana gelirken, TRT 1'de ise UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu Viking-İstanbul Başakşehir maçı futbolseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte 7 Ağustos 2025 AB ve Total sıralaması...
7 AĞUSTOS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
7 Ağustos 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;
7 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
MasterChef Türkiye – TV8
Viking–Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması – TRT 1
Now Ana Haber – NOW
Kim Milyoner Olmak İster – ATV
Show Ana Haber – Show TV
Minyonlar 2: Gru’nun Yükselişi (Y.S) – Kanal D
Kim Milyoner Olmak İster Özel – ATV
Güldür Güldür Show (Tkr) – Show TV
Kanal D Ana Haber – Kanal D
Kuma – Kanal 7
7 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI
MasterChef Türkiye – TV8
Viking–Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması – TRT 1
Now Ana Haber – NOW
Güldür Güldür Show (Tkr) – Show TV
Kim Milyoner Olmak İster – ATV
Show Ana Haber – Show TV
Kim Milyoner Olmak İster Özel – ATV
Minyonlar 2: Gru’nun Yükselişi (Y.S) – Kanal D
MasterChef Türkiye Özet – TV8
Haber Önü – Show TV
