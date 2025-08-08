Habertürk
        Reyting sonuçları 7 Ağustos 2025: Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef Türkiye, Viking-Başakşehir maçı... AB ve Total'de dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 7 Ağustos 2025: AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Dünün reyting sonuçları 7 Ağustos Perşembe günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? ve 8'de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D'de Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi, Star TV'de Canım Kardeşim, Now TV'de Benim Kocam Yapmaz filmleri yayınlandı. Show TV'de Güldür Güldür Show programı ekrana gelirken, TRT 1'de ise UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu Viking-İstanbul Başakşehir maçı futbolseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte 7 Ağustos 2025 AB ve Total sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2025 - 07:43 Güncelleme: 08.08.2025 - 10:42
        • 1

          Dün yayınlanan dizi, film , maç, haber bültenleri, gündüz kuşağı ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 7 Ağustos Perşembe akşamı Kim Milyoner Olmak İster? ve MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle ekranlara gelirken; Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi, Canım Kardeşim, Benim Kocam Yapmaz filmleri yayınlandı. Öte yandan UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu Viking-İstanbul Başakşehir maçı futbolseverlerle buluştu. Peki, 7 Ağustos 2025 Perşembe reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…

        • 2

          7 AĞUSTOS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          7 Ağustos 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;

        • 3

          7 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          MasterChef Türkiye – TV8

          Viking–Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması – TRT 1

          Now Ana Haber – NOW

          Kim Milyoner Olmak İster – ATV

          Show Ana Haber – Show TV

          Minyonlar 2: Gru’nun Yükselişi (Y.S) – Kanal D

          Kim Milyoner Olmak İster Özel – ATV

          Güldür Güldür Show (Tkr) – Show TV

          Kanal D Ana Haber – Kanal D

          Kuma – Kanal 7

        • 4

          7 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

          MasterChef Türkiye – TV8

          Viking–Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması – TRT 1

          Now Ana Haber – NOW

          Güldür Güldür Show (Tkr) – Show TV

          Kim Milyoner Olmak İster – ATV

          Show Ana Haber – Show TV

          Kim Milyoner Olmak İster Özel – ATV

          Minyonlar 2: Gru’nun Yükselişi (Y.S) – Kanal D

          MasterChef Türkiye Özet – TV8

          Haber Önü – Show TV

        • 5
        Yazı Boyutu
