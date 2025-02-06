Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 5 Şubat Çarşamba akşamı Show TV’de Sandık Kokusu, Kanal D’de Annem Ankara, Star TV’de Sahipsizler, ATV’de Kuruluş Osman, TV8’de Survivor yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1’de Mumya Geri Dönüyor filmi yayınlandı. Peki, 5 Şubat 2025 reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi...