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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 5 Şubat 2025: Sandık Kokusu, Annem Ankara, Sahipsizler, Kuruluş Osman… İşte AB ve Total'de dünün reyting birincisi olan yapım

        Reyting sonuçları 5 Şubat 2025: AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oldu

        Dünün reyting sonuçları 5 Şubat Çarşamba günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Sandık Kokusu, Annem Ankara, Sahipsizler, Kuruluş Osman ve Survivor yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken Mumya Geri Dönüyor filmi filmseverlerin beğenisine sunuldu. İzledikleri yapımların akıbetini merak eden seyirciler ise AB ve Total tablosu için arama motorlarına yöneldi. Peki, 5 Şubat 2025 reyting sonuçları birincisi kim oldu, AB ve Total sıralaması nasıl?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 07:52 Güncelleme: 06.02.2025 - 10:23
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        • 1

          Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 5 Şubat Çarşamba akşamı Show TV’de Sandık Kokusu, Kanal D’de Annem Ankara, Star TV’de Sahipsizler, ATV’de Kuruluş Osman, TV8’de Survivor yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1’de Mumya Geri Dönüyor filmi yayınlandı. Peki, 5 Şubat 2025 reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi...

        • 2

          5 ŞUBAT 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

          Ancak 5 Şubat 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;

        • 3

          5 ŞUBAT 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1 Kuruluş Osman ATV

          2 Esra Erol'da ATV

          3 Sahipsizler STAR TV

          4 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          5 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          6 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... NOW

          7 Atv Ana Haber ATV

          8 Kuruluş Osman (Özet) ATV

          9 Sahipsizler (Özet) STAR TV

          10 Survivor TV8

        • 4

          5 ŞUBAT 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

          1 Kuruluş Osman ATV

          2 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... NOW

          3 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          4 Esra Erol'da ATV

          5 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          6 Annem Ankara KANAL D

          7 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... (Özet) NOW

          8 Sandık Kokusu SHOW TV

          9 Kanal D Ana Haber KANAL D

          10 Sahipsizler STAR TV

        • 5
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