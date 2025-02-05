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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 4 Şubat 2025: Bahar, Bir Gece Masalı, Sen Ağlama İstanbul, Mehmed: Fetihler Sultanı... İşte AB, Total sıralaması ile dünün reyting birincisi

        Reyting sonuçları 4 Şubat 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi olan yapım belli oldu

        Dünün reyting sonuçları ile 4 Şubat Salı günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Show TV'de Bahar, ATV'de Bir Gece Masalı, Star TV'de Sen Ağlama İstanbul, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, TV 8'de Survivor yapımları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Now TV'de Çakallarla Dans 6 filmi filmseverlerle buluşurken Kanal D'de Arka Sokaklar tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 4 Şubat 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2025 - 07:51 Güncelleme: 05.02.2025 - 10:16
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        • 1

          4 Şubat Salı akşamı Bahar, Bir Gece Masalı, Sen Ağlama İstanbul, Mehmed: Fetihler Sultanı ve Survivor yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Çakallarla Dans 6 filmi filmseverlerin beğenisine sunulurken Arka Sokaklar dizisi ise tekrar bölümüyle ekrana geldi. Peki AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 4 Şubat 2025 Reyting sonuçları tablosu...

        • 2

          4 ŞUBAT 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

          4 Şubat 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          4 ŞUBAT 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

          1 Bahar SHOW TV

          2 Mehmed Fetihler Sultanı TRT 1

          3 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          4 Bahar (Özet) SHOW TV

          5 Esra Erol'da ATV

          6 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          7 Survivor TV8

          8 Sen Ağlama İstanbul STAR TV

          9 Mehmed Fetihler Sultanı (Özet) TRT 1

          10 Atv Ana Haber ATV

        • 4

          4 ŞUBAT 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1 Esra Erol'da ATV

          2 Bahar SHOW TV

          3 Bir Gece Masalı ATV

          4 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          5 Mehmed Fetihler Sultanı TRT 1

          6 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          7 Survivor TV8

          8 Atv Ana Haber ATV

          9 Bahar (Özet) SHOW TV

          10 Sen Ağlama İstanbul STAR TV

        • 5
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