Reyting sonuçları 4 Şubat 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi olan yapım belli oldu
Dünün reyting sonuçları ile 4 Şubat Salı günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Show TV'de Bahar, ATV'de Bir Gece Masalı, Star TV'de Sen Ağlama İstanbul, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, TV 8'de Survivor yapımları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Now TV'de Çakallarla Dans 6 filmi filmseverlerle buluşurken Kanal D'de Arka Sokaklar tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 4 Şubat 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...
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4 Şubat Salı akşamı Bahar, Bir Gece Masalı, Sen Ağlama İstanbul, Mehmed: Fetihler Sultanı ve Survivor yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Çakallarla Dans 6 filmi filmseverlerin beğenisine sunulurken Arka Sokaklar dizisi ise tekrar bölümüyle ekrana geldi. Peki AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 4 Şubat 2025 Reyting sonuçları tablosu...
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4 ŞUBAT 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
4 Şubat 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;
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4 ŞUBAT 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI
1 Bahar SHOW TV
2 Mehmed Fetihler Sultanı TRT 1
3 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
4 Bahar (Özet) SHOW TV
5 Esra Erol'da ATV
6 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
7 Survivor TV8
8 Sen Ağlama İstanbul STAR TV
9 Mehmed Fetihler Sultanı (Özet) TRT 1
10 Atv Ana Haber ATV
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4 ŞUBAT 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
1 Esra Erol'da ATV
2 Bahar SHOW TV
3 Bir Gece Masalı ATV
4 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
5 Mehmed Fetihler Sultanı TRT 1
6 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
7 Survivor TV8
8 Atv Ana Haber ATV
9 Bahar (Özet) SHOW TV
10 Sen Ağlama İstanbul STAR TV
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