        Reyting sonuçları 4 Eylül 2025: ABD-Türkiye maçı, Gürcistan-Türkiye maçı, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef... AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?

        Reyting sonuçları 4 Eylül 2025: Dün en çok hangi yapım izlendi, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?

        Dünün reyting sonuçları ile 4 Eylül Perşembe günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Güldür Güldür Show programı tekrar bölümüyle; Kim Milyoner Olmak İster ve MasterChef Türkiye yarışmaları ise yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken; Ailem Robotlara Karşı, Düşüş, Bihter ve Artemis Fowl filmleri ekranlara geldi. Öte yandan ABD-Türkiye voleybol maçı ve Gürcistan-Türkiye maçı sporseverlere heyecan dolu dakikalar yaşattı. Peki, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 4 Eylül 2025 dünün AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2025 - 07:32 Güncelleme: 05.09.2025 - 10:25
        • 1

          Televizyon kanallarında her gün birçok program, yarışma, dizi, film ve maç gibi içerikler yayınlanıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden izleyiciler, her gün bir önceki güne ait AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. Eylül ayına girilmesiyle birlikte televizyon ekranlarında hareketlilik artarken 4 Eylül Perşembe günü hangi yapım zirveye adını yazdırdı merak ediliyor. İşte, 4 Eylül 2025 dünün reyting sonuçları AB ve Total sıralama tablosu...

        • 2

          4 EYLÜL 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          4 Eylül Perşembe günü TRT 1’de FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Çeyrek Final Karşılaşması ABD-Türkiye maçı voleybolseverlere heyecan dolu anlar yaşattı.

          Show TV’de Güldür Güldür Show programı tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkarken TV8’de MasterChef Türkiye ve ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? yarışmaları yeni bölümleriyle ekranlara geldi.

          Star TV’de Ailem Robotlara Karşı, Kanal D’de Düşüş, TRT 1’de Artemis Fowl ve Now TV’de Bihter filmleri yayınlandı. Gürcistan-Türkiye maçı ise TV8’de futbolseverlerle buluştu.

          4 Eylül 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          4 EYLÜL 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

          Gürcistan-Türkiye FIFA Dünya Kupası Avrupa Eleme Karşılaşması – TV8

          Milli Maçın Ardından – TV8

          MasterChef Türkiye – TV8

          Kim Milyoner Olmak İster – ATV

          Türkiye-ABD FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası Karşılaşması – TRT 1

          Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          Esra Erol’da – ATV

          Güldür Güldür Show (Tekrar) – Show TV

          Milli Maça Doğru – TV8

          Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Açıklama Yapıyor – TRT Spor

        • 4

          4 EYLÜL 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          Gürcistan-Türkiye FIFA Dünya Kupası Avrupa Eleme Karşılaşması – TV8

          Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          Milli Maçın Ardından – TV8

          MasterChef Türkiye – TV8

          Esra Erol’da – ATV

          Kim Milyoner Olmak İster – ATV

          ATV Gün Ortası – ATV

          Düşüş (Yabancı Sinema) – Kanal D

          Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – NOW

          Kuma – Kanal 7

        • 5
