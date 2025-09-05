Televizyon kanallarında her gün birçok program, yarışma, dizi, film ve maç gibi içerikler yayınlanıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden izleyiciler, her gün bir önceki güne ait AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. Eylül ayına girilmesiyle birlikte televizyon ekranlarında hareketlilik artarken 4 Eylül Perşembe günü hangi yapım zirveye adını yazdırdı merak ediliyor. İşte, 4 Eylül 2025 dünün reyting sonuçları AB ve Total sıralama tablosu...